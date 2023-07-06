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أُقيمت في الجولة الـ 18 والمؤجلة بين الفريقين

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد فوزه في مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي أمس بهدف دون رد في الجولة الـ 18 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري موسم 2022/ 2023.

وجاء الأهلي في الصدارة برصيد 72 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، فيوتشر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الزمالك رابعًا برصيد 56 نقطة، المصري البورسعيدي خامسًا برصيد 44 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 43 نقطة، إنبي سابعًا برصيد 42 نقطة، الاتحاد السكندري ثامنًا برصيد 42 نقطة، فاركو تاسعًا برصيد 41 نقطة، سموحة عاشرًا برصيد 36 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة، سيراميكا كليو باترا والإسماعيلي في المركزين الـ 12 والـ13 على التوالي ولكل منهما 34 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة، أسوان في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 32 نقطة، غزل المحلة في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.

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الأهلي ضد الإسماعيلي

وفي مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث استحوذ الأهلي على الكرة لكن دون وجود محاولات هجومية خطيرة على مرمى الحارس أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي.

الأهلي ضد الإسماعيلي

وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الخمسين، سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدف الفوز الوحيد لـ الأهلي بعد تمريرة متقنة من اللاعب خالد عبدالفتاح.

وسجل النادي الإسماعيلي هدفًا بعد ذلك ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على محمد حسن لاعب الإسماعيلي الذي أحرز الهدف.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، حيث يحتاج المارد الأحمر لحصد 5 نقاط فقط من أصل 6 مباريات متبقية له ليفوز بالدوري المصري للمرة 43 في تاريخه، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

الأهلي ضد الإسماعيلي

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