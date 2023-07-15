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في الجولة الـ 34

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تقدم فريق بيراميدز في ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد فوزه العريض أمس على نادي طلائع الجيش بنتيجة 4-2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري موسم 2022/2023.

وكانت مباريات أمس، شهدت فوز الداخلية على أسوان برباعية لهدفين، ليضمن الداخلية بقاؤه في الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل ويهبط أسوان، بينما فاز حرس الحدود على غزل المحلة بنتيجة 2-1 ليهبط الفريقان معًا لدوري الدرجة الثانية، وفاز البنك الأهلي على فيوتشر بهدف دون رد أمس.

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ترتيب الدوري المصري بعد معرفة الهابطين

ويتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 78 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 59 نقطة، فيوتشر رابعًا برصيد 58 نقطة، المصري البورسعيدي خامسًا برصيد 47 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 44 نقطة، الاتحاد السكندري سابعًا برصيد 43 نقطة، إنبي ثامنًا برصيد 42 نقطة، فاركو تاسعًا برصيد 41 نقطة، سموحة في المركز العاشر برصيد 39 نقطة، وفي المركز الـ 11 يتواجد البنك الأهلي برصيد 39 نقطة، وفي المركز الـ 12 يتواجد نادي سيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

طلائع الجيش وبيراميدز - ترتيب الدوري المصري

طلائع الجيش في المركز الـ 14 في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، الداخلية في المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة، أسوان في المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة، غزل المحلة في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ 18 ” الأخير” برصيد 24 نقطة.

البنك الأهلي وفيوتشر

 

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