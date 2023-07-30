تردد قنوات Ssc ناقلة مباريات الاثنين بـ كأس الملك سلمان للأندية

يترقب عشاق مباريات البطولة العربية، تردد قنوات Ssc الناقلة لـ مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة حاليًا في السعودية خلال الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل.

تردد Ssc عبر الأقمار المختلفة

ويعد تردد القناة عبر قمر النايل سات هو 12523 ومعدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 5/6، والاستقطاب عمودي.

أما التردد على قمر سهيل سات فهو 12418 ومعدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 3/4، كما أن الاستقطاب هو أفقي.

أما تردد القناة على قمر عربسات فهو 11747 ومعدل الترميز ه 27500 ومعامل التصحيح 2/3 والاستقطاب عمودي.

وتُختتم مباريات الجولة الثانية غدًا بإقامة مباراة الوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الشباب السعودي ضد الزمالك المصري في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الرجاء الرياضي المغربي ضد الكويت الكويتي في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، الاتحاد المنستيري التونسي ضد النصر السعودي في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.