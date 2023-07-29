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عن قارة آسيا حتى عام 2025

ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم السبت عن ترشح حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن قارة آسيا حتى عام 2025.

وجاء في بيان الاتحاد القطري: ” سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني مرشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن قارة آسيا ولعضوية مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن الدورة الانتخابية الحالية والممتدة حتى 2025″.

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مسيرة حمد بن خليفة 

وبدأ ابن خليفة، حياته الرياضية كلاعب كرة قدم في المنتخب القطري للشباب كذلك لعب لفريقي الريان والتضامن القطريين، كما تولى منصب مدير فريق الريان، ومن ثم تولى منصب مدير التخطيط باللجنة الأولمبية القطرية.

حمد بن خليفة

وبدأ العمل الإداري كعضو في اتحاد القدم القطري، وكان ذلك في عام 1997 ثم ترأس الاتحاد القطري لكرة القدم في عام 2005.

ونال عضوية الفيفا، وكذلك عضوية لجنة كرة القدم للمحترفين بالاتحاد الآسيوي، قبل أن يتولى منصب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا بالدوحة، وعضو اللجنة العليا للمشاريع والإرث لمونديال قطر ٢٠٢٢.

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