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مع تدشين السديس موسم العمرة النسائية

تسجيل أعلى مناصب قيادية نسائية في تاريخ شؤون الحرمين

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
تسجيل أعلى مناصب قيادية نسائية في تاريخ شؤون الحرمين
المواطن - واس

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عظمت رئاسة الحرمين مشروع تمكين المرأة من خلال تدشين الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم خطة موسم العمرة النسائية ومبادرة احتفاء النسائية من السلام إلى التمام لإثراء تجربة القاصدات والزائرات ضمن حملةً “خدمة قاصداتنا وزائراتنا شرف لمنسوباتنا”، إلى جانب إطلاق الخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024 للحرمين الشريفين والتي تعد الأضخم في تاريخ الرئاسة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال لقائه مع مجلس القيادات النسائية إن مشاركة المرأة في قطاعات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عكست المتغيرات التاريخية التي شهدتها الرئاسة لتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.

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السديس

وأضاف أن اطلاق الخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024 للحرمين تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أفضل الخدمات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

تمكين المرأة

وقال الشيخ السديس إن الرئاسة ساعية بخطى حثيثة إلى تفعيل الإصلاحات التشريعية، وتمكين المرأة في الحرمين الشريفين، ودورها في خدمة قاصدات بيت الله الحرام ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك في العديد من المجالات الدعوية وفق الضوابط الشرعية والمقاصد المرعية.

وأضاف أن “للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام، وأثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، ومنحها حقوقها كافة بلا نقصان”.

أعلى مناصب قيادية نسائية

وسجلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلى مناصب قيادية نسائيةً في تاريخها مطلع العام الحالي؛ وذلك عندما أصدر الشيخ السديس قرارات تاريخية بتعيين 8 مساعدات للرئيس العام لشؤون الحرمين، إلى جانب حزمة من مناصب قيادية نسائية أخرى، تشمل: وكيلات الرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية لتمكين المرأة السعوديه في خدمة قاصدات وزائرات الحرمين وإثراء تجربتهن وأنسنة خدماتهن وصنع الأثر في نفوسهن.

  

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