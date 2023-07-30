تشكيلة الاتحاد لمباراة الصفاقسي

كشف المدرب البرتغالي نونو سانتوي المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الصفاقسي التونسي بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجاءت تشكيلة العميد مكونة من : “مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، صالح العمري، طارق حامد، إيجور كورونادو، جوتا، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.