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بعد تعرض المتاجر والمطاعم والبنوك للنهب

تشييع جثمان نائل وحشد 45 ألف شرطي بفرنسا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
تشييع جثمان نائل وحشد 45 ألف شرطي بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، نشر 45 ألفاً من قوات الشرطة، تزامنًا مع تشييع جثمان نائل المرزوقي الذي قتل برصاص الشرطة الفرنسية.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: ”سيتم تكثيف الإجراءات الأمنية في مدينتي ليون ومرسيليا على وجه التحديد”، وفقًا لما أوردته قناة (بي إف إم تي في) الفرنسية.

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مقتل نائل

وأصيب الضحية برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، أثناء عملية التدقيق المروري، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاماً تهمة القتل العمد، والتي أشعلت احتجاجات فرنسا.

وتسبب مقتله في اشتعال الاحتجاجات واندلاع أعمال شغب في فرنسا ، حيث أظهرت مقاطع مصورة حرائق مشتعلة من أنحاء مختلفة من البلاد، بالإضافة لإطلاق المتظاهرين ألعابًا نارية على الشرطة ما تسبب في إحراق سياراتهم وممتلكات عامة.

من جانبه، قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء للانعقاد لبحث تطورات الأزمة.

وشهدت بعض المدن الفرنسية أعمال نهب وعنف وحرق متعمد، لا سيما في مرسيليا وليون، حيث تعرض أكثر من 700 متجر ومطعم وفرع بنكي تعرضت للنهب والسرقة، بحسب وزير المالية برونو لومير.

 

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