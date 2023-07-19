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تركه في زاوية شارع وتخلى عنه

تصرف غير متوقع من لص سرق سيارة فوجد طفلًا بداخلها

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
تصرف غير متوقع من لص سرق سيارة فوجد طفلًا بداخلها
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات للص يعثر على طفل داخل سيارة وهو يقوم بسرقتها، فقام بوضعه على جانب من الرصيف، في أمريكا

وبحسب الفيديو الذي بثته كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة دورتشستر في ولاية ماساتشوستس بأمريكا، أقدم لص على ترك طفل رضيع على جانب الطريق، حيث عثر على الصغير داخل شاحنة سرقها.

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وأفادت السلطات، بأن الرضيع كان داخل شاحنة مسروقة في بوسطن، وتم تركه في زاوية شارع والتخلي عنه.

وبحسب الفيديو، شوهد اللص وهو يرتدي قميصًا وبنطالًا رمادي اللون أثناء ركوبه دراجة، قبل أن يقرر التخلي عن الدراجة وسرقة الشاحنة.

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