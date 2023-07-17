تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا

حذر خبير أمني من أن بعض التطبيقات يجب حذفها فورًا؛ لأنها وسيلة لاستنزاف البطارية، بالإضافة إلى تطبيقات احتيالية أخرى تستهدف أرصدة الحسابات البنكية.

تنزيل التطبيقات

كشف خبير أمني، في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا صن”، أن هناك علامتين يجب توخي الحذر منهما أثناء تنزيل التطبيقات، وأوضح جاستن كرافت، الرئيس التنفيذي لشركة “Renew Social”، أنه غالبًا ما ينشئ مجرمو الإنترنت تطبيقات لسرقة بياناتك أو أخذ أموالك.

وأضاف: “إذا كان التطبيق يحتوي على عدد قليل جدًّا من التعليقات أو لا يحتوي على تقييمات على متجر التطبيقات، فيجب أن تتوخى الحذر وتفكر عدة مرات قبل تنزيله؛ لأنه قد يكون وسيلة للاحتيال“.

طريقة للخداع والاحتيال

وتابع الخبير التقني: “إذا لم يكن التطبيق جديدًا تمامًا، فهذه علامة لمعرفة أنه لا يحتوي على مراجعات. ومن المثير للقلق أيضًا أن ترى تطبيقًا لا يحتوي إلا على عدد قليل من التقييمات التي تبدو جميعها وكأنه كتبها شخص واحد”.

وفي سياق متصل، اكتشف خبراء العديد من الأساليب المخادعة التي يستخدمها المحتالون لاستغلال مستخدمي التطبيق الجديد “ثريدز”، مثل التنكر في هيئة التطبيق ذاته لخداع المستخدمين، بما قد يساعدهم على الوصول إلى حسابات الضحايا وبياناتهم الشخصية وحساباتهم البنكية.

استغلال تطبيق ثريدز

وطور المحتالون صفحات تصيد تحاكي إصدارًا وهميًّا من التطبيق لسطح المكتب، إذ إن شركة “ميتا” لم تقدم إصدار سطح المكتب من التطبيق حتى الآن، بهدف خداع المستخدمين، والإيقاع بهم لإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم، والكشف عن معلوماتهم الخاصة عن طريق الخطأ للمحتالين.

وظهرت عملية احتيال أخرى أيضًا وهي عبارة عن خدمة وهمية تُسمى Threads Coin، ويزعم مروّجوها أنها تقدم إمكانات محسنة من خلال سد الفجوة بين العالمين المادي والرقمي، وتحديدًا في عالم الميتافيرس.

ويميل المستخدمون إلى شراء هذه العملة باستخدام Ethereum. ومع ذلك، تكون النتيجة الوحيدة التي يحصل عليها المستخدمون تعرضهم للخسارة المالية.