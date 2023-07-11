تطور الروبوتات في السعودية سيفتح بابًا جديدًا في مجالات عديدة

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أشاد أستاذ تكنولوجيا المعلومات الدكتور عبدالرحمن المطرف، بالتطوير الذي تشهده السعودية لاسيما في مجال تقنيات الروبوتات، مشيرًا إلى أن ذلك سيفتح أبوابًا جديدة في العديد من المجالات.
وقال المطرف خلال لقاء له مع قناة العربية: إن تطور تقنيات الروبوتات في السعودية سيفتح بابًا جديدًا في مجالات مثل الأمن السيبراني والبرمجيات.
وأضاف: عالم الرقمنة في مجال الروبوتات يسير في اتجاهين، الأول هو الصناعي والخدمي، وهي الخدمات التي تقدمها الروبوتات لنا الآن أو في المستقبل القريب.
وأشار المطرف إلى أن العالم أصبح اليوم قرية واحدة، وهناك استثمار قوي في ذلك المجال داخل المملكة، إضافة لأفكار جديدة ومفيدة للعالم والبشرية، والخدمات الإنسانية.
#نشرة_الرابعة | أستاذ تكنولوجيا المعلومات الدكتور عبد الرحمن المطرف: تطور تقنيات الروبوتات في #السعودية سيتفح بابا جديدا في مجالات مثل الأمن السيبراني والبرمجيات @almotrif pic.twitter.com/pto0GxPXKe
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 10, 2023