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بايرن ميونخ أكد أنه لا يمانع رحيل اللاعب السنغالي عن صفوفه

تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر
المواطن - محمد سمعه

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لا يزال نادي النصر مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “إكس”: “المفاوضات بين ماني والنصر ستطول قليلًا، ستأخذ بعض أيام حتى يتم تحديد كل التفاصيل والمناقشات، المحادثات مستمرة، سنتابع المزيد بالفترة المقبلة”.

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قيمة عرض النصر لضم ساديو ماني 

وفي وقت سابق، قال الصحفي “جيمس بينج” عبر حسابه في “إكس” الاسم الجديد لـ”تويتر”: “النجم السنغالي سينضم إلى النصر مقابل 40 مليون يورو كمبلغ مالي مقدم إلى البايرن”.

ساديو ماني

وفي نفس السياق قال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية في موقع “إكس”: “بايرن ميونخ يوافق على العرض المقدم من النصر لشراء عقد النجم السنغالي الذي رحب بالانتقال للنادي العاصمي”.

وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن البايرن بعد شجاره الشهير مع زميله الألماني ليروى ساني، عقب مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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