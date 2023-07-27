تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر

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لا يزال نادي النصر مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “إكس”: “المفاوضات بين ماني والنصر ستطول قليلًا، ستأخذ بعض أيام حتى يتم تحديد كل التفاصيل والمناقشات، المحادثات مستمرة، سنتابع المزيد بالفترة المقبلة”.
وفي وقت سابق، قال الصحفي “جيمس بينج” عبر حسابه في “إكس” الاسم الجديد لـ”تويتر”: “النجم السنغالي سينضم إلى النصر مقابل 40 مليون يورو كمبلغ مالي مقدم إلى البايرن”.
وفي نفس السياق قال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية في موقع “إكس”: “بايرن ميونخ يوافق على العرض المقدم من النصر لشراء عقد النجم السنغالي الذي رحب بالانتقال للنادي العاصمي”.
وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن البايرن بعد شجاره الشهير مع زميله الألماني ليروى ساني، عقب مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.