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رغم أنباء اقترابه من التوقيع

تطور مفاجئ يبعد موسى ديابي عن النصر!

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
تطور مفاجئ يبعد موسى ديابي عن النصر!
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على صفقة انتقال نجم باير ليفركوزن، الفرنسي موسى ديابي إلى صفوف الفريق الأول كرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ديابي في طريقه لأستون فيلا

وعلى الرغم من تأكيد شبكة CBS بالأمس، أن باير ليفركوزن الألماني وافق على عرض النصر للتعاقد مع لاعبه موسى ديابي مقابل 43 مليون يورو، إلا أن هناك أنباء تُفيد بتدخل أستون فيلا الإنجليزي وحسمه للصفقة.

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موسى ديابي
ديابي – المصدر @FabrizioRomano

وأكد الصحافي إبراهيم خضرة، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، أن نادي أستون فيلا حسم صفقة ديابي، مشددًا على أن النجم الفرنسي اختار اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن موسى ديابي أبدى موافقته باللعب لأستون فيلا، بعد دراسة مشروع المدرب أوناي إيمري، مؤكدًا أن الصفقة ستزيد عن 50 مليون يورو، إلا أن النصر لم يستسلم.

موسى ديابي
ديابي – المصدر @RudyGaletti

تألق موسى ديابي

ويُعد ديابي من ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج معه بلقبي الدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس السوبر الفرنسي، إلا أن عدد مشاركاته كان قليلًا.

وانضم موسى ديابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2019، وشارك معه في 172 مباراة، ونجح في تسجيل 49 هدفًا، كما قدم 48 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ديابي صاحب الـ24 عامًا في 10 مباريات مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية.

موسى ديابي
ديابي

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