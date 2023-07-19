تعادل الأهلي ضد حرس الحدود في ليلة التتويج

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد حرس الحدود المؤجلة من الجولة الـ33 من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ضغط قوي من الأهلي

وبدأت مباراة الأهلي ضد حرس الحدود التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، وسيطر على اللعب منذ الدقائق الأولى، وأنقذ حارس المرمى كريم عماد انفردًا من بيرسي تاو.

وأحرز محمد شريف هدفًا عند الدقيقة 11، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ولعب محمود عبدالمنعم كهربا عرضية أبعدها بيرسي تاو، قبل أن يبعد الحارس تسديدة قوية من كهربا، وأخرى من حسين الشحات.

وأهدر كهربا فرصة محققة، بعدما سدد الكرة فوق العارضة، وأضاع حسين الشحات عرضية، لتخرج بعيدًا عن المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بالتعادل بدون أهداف.

تعادل الأهلي ضد حرس الحدود

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأهلي الضغط، إلا أن حرس الحدود ظهر بشكل متماسك دفاعيًّا، وأبعد الدفاع محاولة من عرضية لحسين الشحات، ثم عرضية من بيرسي تاو، وسدد البديل مروان عطية كرة مرت بجوار القائم.

وأحرز كهربا هدفًا عند الدقيقة 71، قبل أن يسجل البديل خالد عبدالفتاح هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80، وانتفض المارد الأحمر في الدقائق المتبقية، وهز كهربا الشباك ولكن الحكم ألغاه، لتنتهي مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب في ليلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، فيما وصل رصيد حرس الحدود إلى 25 نقطة في المركز الأخير.