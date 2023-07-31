تعاون ثلاثي لتطوير 12 متنزهًا وطنيًا

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية السياحي ، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لدراسة استثمار وتطوير أجزاء من 12 متنزهًا وطنيًا في عدد من المناطق؛ لتعظيم الفائدة من الأصول وإبراز المملكة كوجهة سياحية رائدة محليًا وعالميًا، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

اتفاق ثلاثي

وقع الاتفاقية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبد الرحمن الزغيبي، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة، للاستفادة من الإمكانيات المشتركة، لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمواقع المستهدفة وإبداء المرئيات حيالها واعتمادها، وتحديد الخيارات المتاحة للتسويق محليًا ودوليًا، ووضع آليات وإجراءات وضوابط الاستثمار، وجذب المستثمرين المحليين والعالميين وتحفيزهم، وتحديد نماذج التمويل المناسبة لتحقيق الاستدامة البيئية، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، للإسهام في نهضة القطاع وتحسين جودة الحياة، بجانب الأنشطة البيئية.

تعزيز الشراكة والاستثمارات

ويأتي توقيع الاتفاقية، امتدادًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية السياحي، بتاريخ 13/ 11/ 1442هـ، التي حددت بشكل عام أوجه التعاون في تعزيز الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية، بما يعود بالنفع على الوطن، من خلال دعم وجذب الاستثمارات الخاصة والعامة في القطاع السياحي، تحقيقًا للإستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، والتي تسهم في تحقيق أهداف الرؤية.