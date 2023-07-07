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في قضية هزت تونس في 2019

تعفن جرثومي وراء وفاة 14 رضيعًا وسجن 3 مسؤولين بتونس

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
تعفن جرثومي وراء وفاة 14 رضيعًا وسجن 3 مسؤولين بتونس
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة ابتدائية في تونس بسجن ثلاثة مسؤولين بمستشفى للأطفال في وفاة 14 رضيعاً نتيجة تعفن جرثومي، في قضية هزت تونس في 2019.

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وفاة 14 رضيعا بتونس

وفي التفاصيل، أكد محامٍ تونسي اليوم الجمعة، أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت حكمًا بسجن ثلاثة مسؤولين بمستشفى للأطفال في وفاة 14 رضيعاً نتيجة تعفن جرثومي، في قضية هزت تونس في 2019.

وذكر محامي عائلات الضحايا، التومي بن فرحات لوسائل الإعلام المحلية أن الحكم يقضي بسجن مديرة مركز التوليد بمستشفى الرابطة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بثمانية أشهر سجنًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يواجه المتهمون حكماً مماثلاً في 15 دعوى قضائية تم تحريكها ضدهم.

تقديم طعون

ويتوقع أن يتقدموا بطعون ضده.

وكان الرضع قد توفوا في مركز للتوليد خلال مارس 2019 إثر تسرب جرثومي إلى أكياس لمستحضر غذائي، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق طبية.

وأثارت الكارثة غضباً واحتجاجات وأدت الى استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف آنذاك وإعلان النيابة العامة عن فتح تحقيق على الفور.

 

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