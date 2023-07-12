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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

تفاصيل العرض السعودي لضم رافينيا

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
تفاصيل العرض السعودي لضم رافينيا
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني رافينيا، باهتمام العديد من الأندية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ناد سعودي مهتم بضم رافينيا

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية، أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا يرغب في رحيل رافينيا لإنعاش خزينة النادي، كما تلقى أكثر من عرض، أبرزهم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وأحد أندية دوري روشن السعودي.

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رافينيا
النجم البرازيلي – المصدر @fcbarcelona_ara

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن أحد الأندية السعودية مهتمة بالتعاقد مع رافينيا، وفتحت مفاوضات معه، حيث عرضه عليه عقًدا لـ3 سنوات براتب 20 مليون يورو في الموسم.

وانضم رافينيا إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، وشارك في 50 مباراة بجميع البطولات، وأحرز 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويجه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

رافينيا
النجم البرازيلي – المصدر @fcbarcelona_ara

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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