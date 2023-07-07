تفاصيل جديدة بشأن التعاقد مع الشركات من الخارج لأداء العمرة

أكد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، أن هناك عدة قنوات متاحة للمعتمرين في الوقت الحالي للقدوم إلى السعودية لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

التعاقد مع الشركات في السعودية

وأردف عبدالرحمن شمس، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية السعودية، أن المعتمر يستطيع في الوقت الراهن أن يتعاقد مباشرة من الخارج مع الشركات داخل السعودية، وذلك للاستفادة من برامجها.

#نشرة_الرابعة | وكيل @HajMinistry المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس: يستطيع المعتمر من الخارج أن يتعاقد مباشرة مع الشركات داخل #السعودية للاستفادة من برامجها pic.twitter.com/2Ai6KdIIaR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 7, 2023

وتابع وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة: كما يستطيع أيضًا المعتمر من خلال تطبيق “نسك” أن يحجز موعد أداء العمرة، وفترة وجوده في السعودية.

وبدأت وزارة الحج والعمرة في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة منذ يوم أمس الاثنين، الخامس عشر من ذي الحجة 1444هـ، وذلك ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “تُرحّب المملكة العربية السعودية بالمعتمرين من خارج المملكة، وأصبح الآن بإمكانهم تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ”.