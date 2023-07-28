تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع ساديو ماني

كشفت آخر التقارير الإعلامية، تفاصيل اتفاق النصر مع السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “إكس”: “ماني إلى النصر بايرن ميونخ قبل عرض النصر والمحادثات الشفهية أمس الخميس، الصفقة ستنتهي وموعد الفحص الطبي تم تحديده، الآن النصر ضم إلى صفوفه بروزوفيتش وتيليس وفوفانا وماني”.

ساديو ماني يتفق مع النصر

وكشف الإعلامي الرياضي علي العنزي المقرب من نادي النصر عبر حسابه في “تويتر” أن ماني سينضم إلى نادي النصر بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وبالتالي فإن ماني يبتعد عن الأهلي، وربما يتجه الراقي لضم لاعب آخر من الدوريات الأوروبية، حتى تكون رابع صفقة يجريها الأهلي استعدادًا لموسم قوي ينطلق يوم 11 أغسطس المقبل في دوري روشن.

وفي وقت سابق، قال الصحفي “جيمس بينج” عبر حسابه في “إكس” الاسم الجديد لـ”تويتر”: “النجم السنغالي ساديو ماني سينضم إلى النصر مقابل 40 مليون يورو كمبلغ مالي مقدم إلى البايرن”.

وفي نفس السياق قال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية في موقع “إكس”: “بايرن ميونخ يوافق على العرض المقدم من النصر لشراء عقد النجم السنغالي الذي رحب بالانتقال للنادي العاصمي”.

وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن البايرن بعد شجاره الشهير مع زميله الألماني ليروى ساني، عقب مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.