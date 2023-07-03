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بسبب منع دخول الجوالات

تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب أثناء تأدية الاختبار

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب أثناء تأدية الاختبار
المواطن - فريق التحرير

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قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن الهوية الرقمية مقبولة لكن أصل الهوية مطلوب أثناء تأدية الاختبار، بسبب منع دخول الجوالات.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية قبل دخول قاعة الاختبار.

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وأضافت أنه برغم من إحضار الهوية الرقمية إلا إنه يطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبارات، وذلك بسبب عدم السماح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.

 

 

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