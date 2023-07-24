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تكليفات جديدة في وزارة التعليم.. منال اللهيبي أول مديرة للتعليم

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
تكليفات جديدة في وزارة التعليم.. منال اللهيبي أول مديرة للتعليم
المواطن - فريق التحرير

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أصدر وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان قرارات جديدة بتكليف عدد من المسؤولين بوزارة التعليم من بينها تكليف أول مديرة للتعليم في تاريخ الوزارة:

وجاءت التعيينات بالتفصيل كالتالي:

– تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي (وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العام).

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– تكليف الدكتور سعد بن عواض الحربي (وكيلًا لوزارة التعليم للبرامج التعليمية).

– تكليف المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي (مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتخصيص و الاستثمار في وزارة التعليم) بالإضافة إلى مهامه مستشاراً ومشرفاً عاماًً على مكتب معالي وزير التعليم .

– تكليف الدكتور نايف بن عابد الزارع (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الرياض).

لأول مرة مديرة للتعليم بجدة

– تكليف الأستاذة منال بنت مبارك اللهيبي (مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة).

– تكليف الأستاذ محمد بن علي القحطاني (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الجوف).

– تكليف الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة نجران).

– تكليف الأستاذ فهد بن صالح عقالا (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة عسير).

– تكليف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي (مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة الطائف).

– تكليف الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس (مستشارًا لوزير التعليم لمجلس شؤون الجامعات).

– تكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل (مستشارًا لوزير التعليم).

– تكليف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان (مستشارًا للمشرف العام على التخصيص والاستثمار بوزارة التعليم).

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