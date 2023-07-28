تليفزيون النيجر: قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في البلاد تأثير دخل التأهيل الشامل على دعم حساب المواطن وظائف شاغرة لدى شركة الفنار 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
أكد اللواء عمر تشياني، قائد الحرس الرئاسي في جمهورية النيجر، أنه أصبح رئيسًا للمجلس الوطني لحماية البلاد.
وقال تشياني – في كلمة بثها التليفزيون الحكومي في النيجر، اليوم الجمعة، إن الجنود استولوا على السلطة بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة فرانس 24.
من المعروف أن تشياني (62 عامًا) تولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2011، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في عام 2018 من قبل الرئيس السابق محمدو يوسفو.