تليفزيون النيجر: قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في البلاد

أكد اللواء عمر تشياني، قائد الحرس الرئاسي في جمهورية النيجر، أنه أصبح رئيسًا للمجلس الوطني لحماية البلاد.

الاستيلاء على السلطة بالنيجر

وقال تشياني – في كلمة بثها التليفزيون الحكومي في النيجر، اليوم الجمعة، إن الجنود استولوا على السلطة بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة فرانس 24.

من المعروف أن تشياني (62 عامًا) تولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2011، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في عام 2018 من قبل الرئيس السابق محمدو يوسفو.