Icon

تليفزيون النيجر: قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في البلاد Icon تأثير دخل التأهيل الشامل على دعم حساب المواطن Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور Icon وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton Icon نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان Icon وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد

تليفزيون النيجر: قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في البلاد

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
تليفزيون النيجر: قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في البلاد
المواطن - فريق التحرير

أكد اللواء عمر تشياني، قائد الحرس الرئاسي في جمهورية النيجر، أنه أصبح رئيسًا للمجلس الوطني لحماية البلاد.

الاستيلاء على السلطة بالنيجر

وقال تشياني – في كلمة بثها التليفزيون الحكومي في النيجر، اليوم الجمعة، إن الجنود استولوا على السلطة بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة فرانس 24.

قد يهمّك أيضاً
المسجد الحرام يتأهب لاستقبال المعتمرين والمصلين يوم عاشوراء

المسجد الحرام يتأهب لاستقبال المعتمرين والمصلين يوم عاشوراء

جامعة شقراء تعود لنظام الفصلين الدراسيين

جامعة شقراء تعود لنظام الفصلين الدراسيين

من المعروف أن تشياني (62 عامًا) تولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2011، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في عام 2018 من قبل الرئيس السابق محمدو يوسفو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم