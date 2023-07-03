تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير الزعاق: يوليو يحمل بين دفتيه موسم قدحة القيظ صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان “المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022 أوسع عملية اقتحام إسرائيلي لـ مخيم جنين منذ 2002 وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم
أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.
وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 مليون برميل يوميًا، وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.