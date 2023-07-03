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ليشمل شهر أغسطس المقبل

تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا
المواطن - واس

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أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

إنتاج المملكة لشهر أغسطس

وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 مليون برميل يوميًا، وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

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التخفيض الطوعي الإضافي

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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