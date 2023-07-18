تمديد القبول لمدة يومين في الكليات التقنية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمديد القبول في الكليات التقنية لمدة يومين.

تمديد القبول بالكليات التقنية

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ التدريب التقني والمهني، وحرصاً على إتاحة الفرصة للراغبين بالالتحاق بالكليات التقنية سيتم تمديد القبول يومين، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 3-1-1445هـ الساعة 12 ظهراً”.

التقديم عبر بوابة قبولي

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التسجيل متاح عبر بوابة قبولي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).