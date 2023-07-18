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التقديم متاح عبر بوابة قبولي

تمديد القبول لمدة يومين في الكليات التقنية

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
تمديد القبول لمدة يومين في الكليات التقنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمديد القبول في الكليات التقنية لمدة يومين.

تمديد القبول بالكليات التقنية

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ التدريب التقني والمهني، وحرصاً على إتاحة الفرصة للراغبين بالالتحاق بالكليات التقنية سيتم تمديد القبول يومين، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 3-1-1445هـ الساعة 12 ظهراً”.

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التقديم عبر بوابة قبولي

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التسجيل متاح عبر بوابة قبولي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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