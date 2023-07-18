تمديد القبول لمدة يومين في الكليات التقنية

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمديد القبول في الكليات التقنية لمدة يومين.
وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ التدريب التقني والمهني، وحرصاً على إتاحة الفرصة للراغبين بالالتحاق بالكليات التقنية سيتم تمديد القبول يومين، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 3-1-1445هـ الساعة 12 ظهراً”.
وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التسجيل متاح عبر بوابة قبولي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).