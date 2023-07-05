تمساح يباغت أمريكية ويقتلها

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة توهج شمسي يضرب الغلاف الجوي العلوي للأرض قرار السعودية وروسيا بشأن النفط يحافظ على وحدة أوبك بلس الأهلي يعلن التعاقد مع روبيرتو فيرمينو حتى 2026 الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا أغنياء العالم بقيادة إيلون ماسك يضيفون 852 مليار دولار لثرواتهم مقتل جندي وانفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية بجنين جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول للبكالوريوس والدبلوم مقتل طفل برصاصة في الرأس يثير غضبًا عارمًا بالأردن شاب يحقق حلمه بجولة حول العالم بركوب الدراجة
توفيت امرأة أمريكية من ولاية ساوث كارولينا، الثلاثاء، بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للجولف، وفقًا لما أعلنته السلطات الأمريكية.
وفي التفاصيل، عثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عامًا، ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد آيلاند، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، عثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للجولف،
ووفقًا لمكتب الشرطة بدا التمساح وكأنه يحرس المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ.
وأفاد بأنه تم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشال جثة المرأة وتشريحها.
من المعروف أن العام الماضي هاجم تمساح امرأة من صن سيتي عمرها 88 عامًا كانت في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.