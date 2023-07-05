تمساح يباغت أمريكية ويقتلها

توفيت امرأة أمريكية من ولاية ساوث كارولينا، الثلاثاء، بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للجولف، وفقًا لما أعلنته السلطات الأمريكية.

تمساح يهاجم امرأة

وفي التفاصيل، عثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عامًا، ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد آيلاند، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، عثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للجولف،

ووفقًا لمكتب الشرطة بدا التمساح وكأنه يحرس المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ.

وأفاد بأنه تم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشال جثة المرأة وتشريحها.

من المعروف أن العام الماضي هاجم تمساح امرأة من صن سيتي عمرها 88 عامًا كانت في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.