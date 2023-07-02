تمكين المبدعين ورواد الأعمال من تقديم الخدمات للحجاج عبر 4 مسارات

مكّنت وزارة الحج والعمرة المبدعين وروّاد الأعمال في موسم حج هذا العام 1444هـ، من تقديم خدمات وحلول مبتكرة لضيوف الرحمن، عبر برنامج الإبداع وريادة الأعمال، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة لهم، وإثراء وتعميق تجاربهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

4 مسارات متنوعة

ورغبة من الوزارة في إتاحة الفرصة لجميع منظومة الابتكار، ضمّنت في النسخة الأولى من البرنامج 4 مسارات متنوعة هي: جائزة مبدعون 2023، وسفراء الإبداع، والشركات الناشئة، بالإضافة إلى موسم الإبداع.

وستركّز الوزارة في مسارَي سفراء الإبداع، والشركات الناشئة، على إجراء اختبار وتطوير لعدد من المنتجات الإبداعية والابتكارية، والتحقق من جدوى تلك المشروعات، علاوة على إمكانية الاستفادة منها في مواسم الحج أو العمرة المقبلة.

أما مسار سفراء الإبداع، فيتضمن مشاركة 4 فِرق عمل تخرّجت من برنامج سفير الإبداع في نسخته الأولى، والذي يُعدّ أحد البرامج التي تنظمها الوزارة لتطوير خدماتها من خلال طرح التحديات التي تواجه قطاعات خدمة الحجاج وضيوف الرحمن لمناقشتها وابتكار حلول إبداعية لمعالجتها؛ عبر عدد من المشاريع، أحدها يقوم على تحويل كلمات اللغة العربية إلى صور مبسطة لتسهيل التواصل مع الناطقين بغير العربية، بينما يقوم أحد المشاريع على استخدام الواقع الافتراضي لعرض بيئة الحج قبل الوصول، وذلك عبر منصة إلكترونية.

وأما مسار الشركات الناشئة، فتشارك فيه 9 شركات في عدد من المجالات، أبرزها: توفير مستلزمات الحج والعمرة في متجر إلكتروني، وتطبيق إلكتروني يعمل على تنسيق الخدمات الرقمية للجهات الحكومية المتعلقة بالحج والعمرة، كما يُعد هذا البرنامج، إحدى مبادرات الوزارة لتحفيز القطاع الخاص في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.

جائزة مبدعون

بينما ستحقق الوزارة في المسار الثالث جائزة مبدعون 1444هـ، – وهي جائزة سنوية تقدمها الوزارة للجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بهدف تسليط الضوء على خدماتها المميزة – على أرض الواقع وهي من تنفيذ 71 مبادرة قدمها المتنافسون على الجائزة في عدد من المجالات، أبرزها: الخدمات الرقمية، والإثرائية، بالإضافة إلى الأساسية؛ وبعد الفرز الأولي والتأكد من تطابق المعايير على المبادرات المقدمة تم تأهيل 43 مبادرة لمرحلة الزيارات الميدانية وجدولتها للتحقق من تنفيذها والأثر الناتج منها على ضيوف الرحمن.

في حين سيتيح المسار الرابع: موسم الإبداع، الفرصة للمبدعين من الأفراد والجهات، لتقديم أفكار إبداعية في تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، وذلك عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة تسعى من خلال برنامج الإبداع وريادة الأعمال بمساراته الأربعة، إلى تحقيق عدد من المخرجات، أبرزها: تسهيل أداء شعائر الحج، والمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، علاوة على تحفيز رواد ورائدات الأعمال في القطاع لتطوير مشاريعهم وتسريع نموها، بالإضافة إلى زيادة نسبة رضا ضيوف الرحمن عن رحلة الحج.