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مع هطول أمطار بمرتفعات عسير وجازان

توقعات بـ أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
توقعات بـ أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء تميل من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، بينما تميل الأجواء من معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المرتفعات الغربية والجنوبية العربية تميل إلى أجواء معتدلة نهارًا، وتميل للبرودة إلى باردة ليلًا.

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كما توقع الحصيني هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان تمتد إلى تهامة من تلك المناطق، فيما تمتد الأمطار إلى اليمن وعمان.

وأشار الحصيني إلى توقعاته بهبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الغربية والشرقية والوسطى من السعودية والخليج مع هبات شبه قوية .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.

 

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