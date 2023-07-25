توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة

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توقع المحلل المالي حسن الأحمري، أن تشهد السوق المالية في السعودية نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.
وقال الأحمري في لقاء له مع قناة الإخبارية: إن عمولة التداول ليست الدخل الرئيس لمجموعة تداول، مشيرًا إلى أنها حققت أرباحًا تصل إلى نصف مليار.
وأضاف: هناك إعادة هيكلة حدثت قبل سنتين وذلك قبل الإدراج، والأمر سينعكس بشكل إيجابي بعد 3 سنوات.
وأوضح المحلل المالي أن الشركة مستقرة وحققت أرباحًا عديدة جيدة تصل إلى نصف مليار، ولكن الوقت الحالي هي مرحلة انتقالية، ومن المتوقع أن يكون هنالك نقلة نوعية للسوق المالية خلال الفترة المقبلة.
فيديو | المحلل المالي حسن الأحمري: "عمولة التداول" ليست الدخل الرئيس لمجموعة تداول ومن المتوقع أن يكون هنالك نقلة نوعية للسوق المالية خلال الفترة المقبلة#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/84cA0M2IJY
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 24, 2023