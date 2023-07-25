توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة

توقع المحلل المالي حسن الأحمري، أن تشهد السوق المالية في السعودية نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.

مجموعة تداول

وقال الأحمري في لقاء له مع قناة الإخبارية: إن عمولة التداول ليست الدخل الرئيس لمجموعة تداول، مشيرًا إلى أنها حققت أرباحًا تصل إلى نصف مليار.

وأضاف: هناك إعادة هيكلة حدثت قبل سنتين وذلك قبل الإدراج، والأمر سينعكس بشكل إيجابي بعد 3 سنوات.

السوق المالية

وأوضح المحلل المالي أن الشركة مستقرة وحققت أرباحًا عديدة جيدة تصل إلى نصف مليار، ولكن الوقت الحالي هي مرحلة انتقالية، ومن المتوقع أن يكون هنالك نقلة نوعية للسوق المالية خلال الفترة المقبلة.