Icon

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية Icon وست هام يفكر في ضم هاري ماجواير Icon تعديل إشارة المرور بسبب سمنة البريطانيين Icon السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات Icon غسل الأموال يتكون من أكثر من جريمة يعاقب عليها المتهم Icon حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب Icon ارتباك شركات الطيران الأمريكية وتقليص رحلاتها بسبب الحرارة Icon المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا Icon ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي قبل الهلال Icon حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
العمولة ليست الدخل الرئيسي لتداول

توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المحلل المالي حسن الأحمري، أن تشهد السوق المالية في السعودية نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.

مجموعة تداول

وقال الأحمري في لقاء له مع قناة الإخبارية: إن عمولة التداول ليست الدخل الرئيس لمجموعة تداول، مشيرًا إلى أنها حققت أرباحًا تصل إلى نصف مليار.

قد يهمّك أيضاً
21 قتيلًا حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بالهند

21 قتيلًا حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بالهند

إحباط تهريب 80 كيلو من القات في جازان

إحباط تهريب 80 كيلو من القات في جازان

وأضاف: هناك إعادة هيكلة حدثت قبل سنتين وذلك قبل الإدراج، والأمر سينعكس بشكل إيجابي بعد 3 سنوات.

السوق المالية

وأوضح المحلل المالي أن الشركة مستقرة وحققت أرباحًا عديدة جيدة تصل إلى نصف مليار، ولكن الوقت الحالي هي مرحلة انتقالية، ومن المتوقع أن يكون هنالك نقلة نوعية للسوق المالية خلال الفترة المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية
أخبار رئيسية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025
الرياضة

لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025

الرياضة
أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد ليوم ثانٍ
العالم

أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد...

العالم
فيرمينو يوافق على عرض الأهلي
آخر الاخبار

فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

آخر الاخبار
السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية...

السعودية اليوم
جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين
السعودية اليوم

جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد...

السعودية اليوم