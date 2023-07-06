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بعد مطالبتهم بتسجيل الدخول لمشاهدة التغريدات

تويتر يتراجع خطوة للوراء لامتصاص غضب المستخدمين

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
تويتر يتراجع خطوة للوراء لامتصاص غضب المستخدمين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن تطبيق تويتر تراجع عن خطوة أثارت غضب مستخدمي تطبيق الطائر الأزرق، بعد أيام من مطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول لمشاهدة التغريدات، ما يعني أنه يمكنك فتح روابط تويتر في متصفح بدون حساب.

تويتر
تويتر

تراجع تويتر

وفي التفاصيل، عندما بدأ تويتر في فرض شرط تسجيل الدخول، قال ماسك: إنه اتخذ هذه الإجراءات “المؤقتة” لمنع تجريف البيانات.

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وغرد ماسك قائلًا: “تدبير طارئ مؤقت. كنا نتعرض لنهب البيانات إلى حد كبير؛ مما أدى إلى تدهور الخدمة للمستخدمين العاديين”.

ولم تصدر الشركة أي إعلان رسمي حول السماح للمستخدمين بمشاهدة الروابط عندما لا تكون مسجلًا للدخول أو تقدم أي تفاصيل حول الإجراءات التي اتخذتها لوقف التجريف.

تأتي خطوة تويتر قبل يوم واحد من إطلاق ميتا لتطبيقها تطبيق ثريدز المنافس لتويتر، يذكر أن سلاسل الرسائل سمحت أيضًا للمستخدمين لفترة وجيزة بمشاهدة المنشورات على الويب دون تسجيل الدخول قبل سحب الروابط.

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مشاهدة المنشورات

من المحتمل أن يتمكن الأشخاص من مشاهدة منشورات سلاسل الرسائل بدون حساب عند إطلاق التطبيق رسميًّا.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، وضع ماسك أيضًا حدود قراءة تصل إلى 1000 مشاركة يوميًّا للمستخدمين أصحاب الحسابات غير الموثقة و10000 مشاركة يوميًّا للمستخدمين أصحاب الحسابات الموثقة كإجراء لمحاربة كشط البيانات.

وأفادت الشركة بأن هذا التغيير قد أثر على “نسبة صغيرة من الأشخاص” و”كانت التأثيرات على الإعلان ضئيلة”.

تمثال تويتر

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