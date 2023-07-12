أسباب تراجع الدولار لأدنى مستوياته لأول مرة منذ مايو أحداث غامضة مع المشاهير في مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي تويتر يحظر عمليات البحث عن روابط منافسه ثريدز انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7 أشخاص تجربة إطلاق فاشلة لصاروخ بلو أوريجن التابعة لبيزوس اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ مصرع 34 سودانيًّا في قصف عشوائي لسوق شعبي بأم درمان لحظة إنقاذ صبيين لطفل من الغرق في المسبح فرحة غامرة بقلوب ضيوف الرحمن خلال زيارتهم المدينة المنورة
أجرى موقع “تويتر” عملية تقييد لعمليات البحث عن روابط منافسه “ثريدز”، على الرغم من أن الخاصية لا زالت تعمل مع مواقع الويب الأخرى.
وبحسب موقع “ذا فيرج” لأخبار التكنولوجيا، فإن محاولات البحث عن تغريدات تحتوي على رابط لموقع “ثريدز” المملوك لشركة “ميتا بلاتفورمز”، تكون نتيجتها هي صورة الدجاجة المطاطية الشهيرة ومرفق معها نص “لا توجد نتائج”.
وسواء أكان ذلك خطأ أم مقصودًا، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يحظر فيها “تويتر” نتائج البحث عن منصات منافسة، أو يحظر روابط تحيل إليها.
وذكر موقع “إنسايدر”، أنه لم يتمكن مستخدمو منصة إيلون ماسك في إبريل، من التفاعل مع التغريدات التي تحتوي على روابط إلى “نوتس”، وهي منصة منافسة أنشأتها شركة “سوبستاك”.
ونمت منصة “ثريدز” إلى أكثر من 100 مليون مستخدم خلال الأيام الخمسة الأولى، لتسجل وتيرة أسرع مما حققه “شات جي بي تي”.