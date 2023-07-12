تويتر يحظر عمليات البحث عن روابط منافسه ثريدز

أجرى موقع “تويتر” عملية تقييد لعمليات البحث عن روابط منافسه “ثريدز”، على الرغم من أن الخاصية لا زالت تعمل مع مواقع الويب الأخرى.

حظر البحث عن ثريدز

وبحسب موقع “ذا فيرج” لأخبار التكنولوجيا، فإن محاولات البحث عن تغريدات تحتوي على رابط لموقع “ثريدز” المملوك لشركة “ميتا بلاتفورمز”، تكون نتيجتها هي صورة الدجاجة المطاطية الشهيرة ومرفق معها نص “لا توجد نتائج”.

وسواء أكان ذلك خطأ أم مقصودًا، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يحظر فيها “تويتر” نتائج البحث عن منصات منافسة، أو يحظر روابط تحيل إليها.

100 مليون مستخدم لـ ثريدز

وذكر موقع “إنسايدر”، أنه لم يتمكن مستخدمو منصة إيلون ماسك في إبريل، من التفاعل مع التغريدات التي تحتوي على روابط إلى “نوتس”، وهي منصة منافسة أنشأتها شركة “سوبستاك”.

ونمت منصة “ثريدز” إلى أكثر من 100 مليون مستخدم خلال الأيام الخمسة الأولى، لتسجل وتيرة أسرع مما حققه “شات جي بي تي”.