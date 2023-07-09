ثريدز صنع أكبر نجاح لمارك بعد سنوات من السياسات الفاشلة

حقق مالك ميتا، مارك زوكربيرج، أكبر فوز له منذ سنوات على منافسه التقليدي مالك تويتر إيلون ماسك، وجاء ذلك بعد سنوات من المحاولة والفشل في جذب جمهور Twitter بميزات مقلدة من منصات أخرى.

عملية إنقاذ كبيرة لميتا

ويستفيد زوكربيرج الآن من تعثرات تويتر بإطلاق تطبيق جديد يسمى “ثريدز” بنجاح غير مسبوق، على الرغم من تاريخ Meta سيئ السمعة في انتهاكات الخصوصية والتدخل في الانتخابات، بالإضافة إلى الاتهامات التي تلاحق شركة ميتا وزوكربيرغ باحتكار سوق وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب “سي إن إن”.

وكان نجاح التطبيق الجديد نتيجة مباشرة للفوضى التي سببها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تويتر منذ أكتوبر الماضي. وخلال ذلك الوقت، تمكن من إثارة غضب العديد من مستخدمي النظام الأساسي والمعلنين بتصريحاته غير المنتظمة وتسريحه الجماعي للعمال والتغييرات المهمة في سياسات “تويتر”.

تعثر تويتر أكبر هدية لمارك

بينما أعرب مستخدمو Twitter عن أسفهم لما تعنيه ملكية Musk للمنصة، فقد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث لزوكربيرج هو سياسات إيلون ماسك المتخبطة.

وقال هربرت هوفينكامب، الأستاذ في كلية “كاري” للقانون بجامعة بنسلفانيا خلال تصريحات لـcnn: “لقد فعل ماسك شيئًا تلو الآخر لإثارة غضب قاعدة مستخدميه”.

نجاح منقطع النظير لـ ثريدز

وفي المقابل أعلن مالك التطبيق الجديد مارك زوكربيرج إن ثريدز نجح في جذب 70 مليون مستخدم، مما أدى إلى حشد قاعدة مستخدمين تقارب ثلث حجم تويتر في أقل من يومين، مما يمكن أن يساعد في النهاية في القضاء على أحد المنافسين الرئيسيين لفيسبوك وإعطاء فرصة، لتعزيز الأعمال الإعلانية المتعثرة في ميتا.

ومر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي “ميتا” بسنة قاسية، حيث سجل أول انخفاض ربع سنوي له في الإيرادات كشركة عامة خلال عام 2022 ، حيث كانت ميتا تعاني من ضعف سوق الإعلان عبر الإنترنت بينما تصب المليارات في خطتها للميتافيرس.

خسائر ميتا

وخسرت شركة ميتا أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال عام 2022، بينما يمثل إطلاق threads فرصة جديدة هائلة لميتا وزوكربيرج يمكن من خلالها تعويض تلك الخسائر. ويمكن أن يكون ثريدز وسيلة لجعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقضون وقتًا أطول على تطبيقات Meta، بخاصة وأن فيسبوك أصبح نظامًا أقل جاذبية للمستخدمين الأصغر سنًا.

قال زوكربيرج يوم الأربعاء الماضي إنه يأمل في أن يكون في النهاية أكثر من مليار مستخدم عبر قنواته المتعددة للتواصل الاجتماعي، وهو رقم أعلى بكثير من الذي يمتلكه تويتر، حيث يمتلك تويتر 238 مليونًا قبل أن تنتقل ملكيته لماسك.

مكاسب كبيرة من التطبيق الجديد

من جهته، صرح آدم موسيري، مدير منصة Instagram، والمشرف الحالي على عملية إطلاق ثريدز، في تصريحات لموقع The Verge “إذا صنعنا شيئًا يحبه الكثير من الناس واستمروا في استخدامه، أنا متأكد أننا سنحقق دخلًا كبيرًا منه”.

وبالنسبة لـماسك، فإن فقدان مستخدمي Twitter ، أو تعثر نموه المستقبلي ، بفضل Thread ، قد يعني المزيد من الضرر لاستثماره البالغ 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، وربما الأكثر ضررًا لسمعته باعتباره عبقريًا لديه موهبة إنقاذ المشروعات المتعثرة.