تصرف بيريرا يورط الهلال جامعة طيبة تفتح باب القبول في بكالوريوس الأطراف الصناعية تحذير لمستخدمي غوغل كروم من تطبيقات تسرق بطاقتك الائتمانية البرنامج النووي السعودي لا يحتاج لموافقة أمريكية بعدما أثبتت الرياض ريادتها جهود السعودية لدعم الأسعار العالمية للنفط تؤتي ثمارها معهد الحرم المكي الشريف يطلق برنامج بناء الفقيه السعودية تسير بخطى واثقة ومدروسة.. إنجازات تتلوها إنجازات قطعنا جسر التردد وأصبحنا نصنع حلمنا ومستقبلنا.. السعودية لا تشبه أحداً 19 وظيفة بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
أعلنت جامعة طيبة عن فتح القبول للطالبات في برنامج بكالوريوس في الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة بكلية علوم التأهيل الطبي، بعد توظيف 94% من خريجي التخصص من الطلاب.
وأوضح عميد كلية التأهيل الطبي الأستاذ الدكتور عبدالله الشنقيطي، أن البرنامج يعد الوحيد من نوعه على مستوى المملكة والخليج.
وأوضح أنه يأتي لسد الحاجة الماسّة لمتخصصين في هذا المجال واستجابةً لأهمية هذا التخصص في دعم البرنامج الوطني للتحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف الشنقيطي؛ أن البرنامج الرئيس يهدف لتطوير وتوطيد المهارات اليدوية والمهنية للطلاب والطالبات بهدف تأهيل خريجين يتميزون بالمهنية في التعامل مع ذوي الإعاقة الجسدية.
كما يشمل البرنامج دراسة الطرق العلمية على أسس طبية وهندسية في جميع المجالات العلمية والعملية المتعلقة بالأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة.