جامعة طيبة تفتح باب القبول في بكالوريوس الأطراف الصناعية

أعلنت جامعة طيبة عن فتح القبول للطالبات في برنامج بكالوريوس في الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة بكلية علوم التأهيل الطبي، بعد توظيف 94% من خريجي التخصص من الطلاب.

البرنامج الوحيد من نوعه

وأوضح عميد كلية التأهيل الطبي الأستاذ الدكتور عبدالله الشنقيطي، أن البرنامج يعد الوحيد من نوعه على مستوى المملكة والخليج.

وأوضح أنه يأتي لسد الحاجة الماسّة لمتخصصين في هذا المجال واستجابةً لأهمية هذا التخصص في دعم البرنامج الوطني للتحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

تطوير وتوطيد المهارات

وأضاف الشنقيطي؛ أن البرنامج الرئيس يهدف لتطوير وتوطيد المهارات اليدوية والمهنية للطلاب والطالبات بهدف تأهيل خريجين يتميزون بالمهنية في التعامل مع ذوي الإعاقة الجسدية.

كما يشمل البرنامج دراسة الطرق العلمية على أسس طبية وهندسية في جميع المجالات العلمية والعملية المتعلقة بالأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة.