جماهير الاتحاد ترفض انضمام نجم الأهلي المصري

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كشفت تقارير إعلامية أن المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد طلب من إدارة أنمار الحائلي التحرك والتعاقد مع اللاعب المصري محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي المصري.
وقال الصحفي الرياضي المصري أبو المعاطي زكي إن حجازي اقترح على إدارة الاتحاد التعاقد مع محمد عبدالمنعم بسبب إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عدة أشهر عن الملاعب.
رفضت جماهير العميد تلك الصفقة حيث طالبت حجازي بعدم تخطي دوره كلاعب كما أكدت على أن العميد ليس بحاجة لمحمد عبدالمنعم ولكنه سيبحث عن ضم مدافع أجنبي من خارج المنطقة العربية.
يذكر أن الأهلي المصري كان رفض التفريط في اللاعب محمد عبدالمنعم لنادي الهلال، حيث تمسك المدرب السويسري مارسيل كولر بالإبقاء على عبدالمنعم خلال الفترة المقبلة.
وكان محمد عبدالمنعم تُوج مع الأهلي مؤخرًا بلقبين في كأس السوبر المصري ولقب في كأس مصر بالإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.