جماهير الهلال إلى روميلو لوكاكو: نرفض وجودك

رفضت جماهير نادي الهلال، فكرة التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي وذلك بعد تردد أنباء عن رغبته في نيل راتب أكبر من 100 مليون يورو خلال 3 سنوات مع الهلال.

واتفقت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على أن لوكاكو صاحب الـ 30 عامًا لاعبًا مستواه قليل فنيًا ولا يستحق نيل أكثر من 100 مليون يورو كراتب في 3 مواسم.

شرط تعجيزي من روميلو لوكاكو

وذكر مراسل قنوات Bein Sports أن الهلال كان قد جدد عرضه لضم النجم البلجيكي لكن اللاعب رفض العرض بسبب رغبته في نيل راتب يتخطى الـ 100 مليون يورو في 3 مواسم.

وكان محامي لوكاكو قال إن موكله لايريد الرحيل إلى دوري روشن، حيث فكّر الهلال في ضمه كتعويضٍ لرحيل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

ودخل نادي الهلال خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع لوكاكو، من أجل ضمه هذا الصيف، إلا أنه كان يُفضل الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر ميلان، الذي لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي.

وانسحب نادي إنتر ميلان من صفقة المهاجم البلجيكي، بسبب مطالب تشيلسي المالية، قبل أن تؤكد تقارير أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد معه، بجانب العرض الهلالي.