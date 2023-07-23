جندي مكلوم يقتل 13 كونغوليًا بينهم 9 أطفال بالرصاص

قال الجيش إن جنديًا كونغوليًا مفجوع قتل 13 مدنيًا على الأقل غالبيتهم من الأطفال، بعدما فتح عليهم النار في قرية في شمال شرق الكونغو الديموقراطية التي تشهد نزاعا.

وفي التفاصيل، فإن الجندي وهو عنصر في قوات البحرية فُجع بابنه الذي قضى ودفن بغيابه قبل يوم من وصوله إلى قرية نياكوفا، وفقًا لفرانس برس.

وذكر المتحدث باسم الجيش اللفتنانت جول نغونغو، إن الجندي الغاضب أطلق النار على مدنيين تجمّعوا مساء السبت “في موقع العزاء حيث… كان ابنه فد قضى ودفن من دون علمه.

وكان الجندي في الخدمة مع وحدته في غوبو التي تبعد حوالي 55 كيلومترا.

وقال المتحدث إن حصيلة القتلى “13 بينهم طفلاه. الجندي فار ومطلوب” للمحاكمة.

من المعروف أن نياكوفا قرية تشتهر بصيد السمك تقع في نطاق منطقة دجوغو، على بعد حوالي 65 كيلومترًا إلى الشرق من بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، في الكونغو

وإقليم إيتوري هو من المناطق التي تشهد أعمال عنف واسعة النطاق في شرق الكونغو الديموقراطية وتكثر فيها الهجمات الدامية..