جوارديولا: الدوري السعودي سيزداد قوة بسبب صفقاته

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أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي أن الدوري السعودي غيّر من سوق الانتقالات وذلك بعد التعاقد مع العديد من النجوم العالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مدرب مانشستر سيتي في تصريحات إعلامية: ” دوري روشن، يُصبح أقوى أكثر فأكثر، قبل سنة عندما كان كريستيانو رونالدو أول من لعب هناك لم يكن أحد يتخيل حجم الجودة الذي يملكها هذا الدوري، ليضم لاعبين آخرين من العيار الثقيل”.
وأضاف جوارديولا: ” دوري روشن سيضم مزيدًا من الصفقات القوية، والأمر أصبح واقعًا الآن”.
وكان نادي الهلال تعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش من لاتسيو الإيطالي والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز بينما ضم النصر كلًا من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا بينما تعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا، وتعاقد الأهلي مع الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، وتعاقد الاتفاق مع الإنجليزي جوردان هندرسون نجم ليفربول الإنجليزي السابق.