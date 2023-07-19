Icon

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon تعطل واتساب في عدد من دول العالم Icon روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية Icon ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جولة لوزيري الطاقة والاستثمار داخل ناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
جولة لوزيري الطاقة والاستثمار داخل ناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق تقرير مصور جولة لوزيري الطاقة والاستثمار داخل ناقلة هيدروجين يابانية في ميناء جدة الإسلامي.

ويظهر الفيديو الذي نشرته “قناة الإخبارية” وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح خلال تفقدهما لناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة، استمعا خلالها  لشرح أحد القائمين على الناقلة وسط أجواء من البهجة، ليتم بعدها التقاط الصور التذكارية لهما مع بعض المسؤولين اليابانيين.

قد يهمّك أيضاً
الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

بوتين يستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية

بوتين يستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية

تعاون ثنائي

وفي وقت سابق، اتفق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التعاون في تبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون بما يضمن التنويع الاقتصادي لكلا البلدين، مع ضمانات لحصول اليابان على النفط اللازم لها من منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة “التايمز اليابانية” بأن الجانبين اتفقا على إطلاق حوار إستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية لتعميق التعاون الثنائي، حيث تسعى اليابان عبر شراكتها مع الرياض إلى ضمان استقرار إمداداتها من النفط، بينما تعتمد المملكة العربية السعودية أيضًا على التكنولوجيا اليابانية المتقدمة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم