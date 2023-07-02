جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي رفض عرضًا ضخمًا للانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيمي فاردي يرفض مغادرة ليستر سيتي

وذكرت التقارير أن فاردي صاحب الـ 36 عامًا رفض مغادرة ليستر سيتي مفضلًا البقاء مع الفريق الإنجليزي حتى يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وكان فاردي انضم إلى صفوف ليستر سيتي في عام 2012 قادمًا من فريق فليتوود تاون الإنجليزي، كما لعب مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم خلال الفترة من 2015 إلى 2018.