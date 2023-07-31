حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك

خرج حصان عن مضمار السباق فجأة، واصطدم بالمتفرجين، وأسقطهم على الأرض، خلال سباق الخيول بتبوك.

وبين مقطع فيديو متداول، مجموعة من الأشخاص وهم يقفون صفًّا واحدًا لمشاهدة سباق الخيول، بينما يفاجئهم أحد الخيول بالخروج عن مضمار السباق، ويقتحم الحضور، لدرجة أسقط بعضهم على الأرض بينما هرع الباقي مسرعًا من أمامه، حتى تمكن فارسه من اللاحق به وإيقافه.

وحقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، وسط تعليقات إعجاب وسخرية من موقف الحصان وكأنه أخذ الكاس وهرب.