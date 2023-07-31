التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا
خرج حصان عن مضمار السباق فجأة، واصطدم بالمتفرجين، وأسقطهم على الأرض، خلال سباق الخيول بتبوك.
وبين مقطع فيديو متداول، مجموعة من الأشخاص وهم يقفون صفًّا واحدًا لمشاهدة سباق الخيول، بينما يفاجئهم أحد الخيول بالخروج عن مضمار السباق، ويقتحم الحضور، لدرجة أسقط بعضهم على الأرض بينما هرع الباقي مسرعًا من أمامه، حتى تمكن فارسه من اللاحق به وإيقافه.
وحقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، وسط تعليقات إعجاب وسخرية من موقف الحصان وكأنه أخذ الكاس وهرب.