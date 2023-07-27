حظر تأجير الأرحام في إيطاليا

كشفت تقارير محلية أن النواب الإيطاليين أقروا مشروع قانون يعزز حظر الحمل لفائدة الغير من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا.

مشروع قانون

وفي التفاصيل، ينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذًا على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.

وتولى تقديم مشروع القانون حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وبحسب وسائل الإعلام وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في “فراتيلي ديتاليا” إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه “رحم مأجور (…) يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال”.

وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في مارس أن الحمل لفائدة الغير جريمة “أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

ويستند المشروع الذي أقرّه النواب الأربعاء إلى قانون إيطالي صادر العام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.

ويُعد القانون الإيطالي أصلًا من الأكثر تشددًا في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة “تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تراوح بين 600 ألف يورو ومليون” على كل من “ينفذ أو ينظم أو يعلن” عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.