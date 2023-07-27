Icon

حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة Icon هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي Icon تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي Icon كريم بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي Icon استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة Icon طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة Icon اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية Icon الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد Icon الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال

حظر تأجير الأرحام في إيطاليا

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
حظر تأجير الأرحام في إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير محلية أن النواب الإيطاليين أقروا مشروع قانون يعزز حظر الحمل لفائدة الغير من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا.

مشروع قانون

وفي التفاصيل، ينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذًا على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.

قد يهمّك أيضاً
نجم إنتر ميلان السابق: روميلو لوكاكو خائن

نجم إنتر ميلان السابق: روميلو لوكاكو خائن

تطوير العمل الإنساني المشترك هدف اجتماع الهلال الدولي وجمعيات الهلال الأحمر

تطوير العمل الإنساني المشترك هدف اجتماع الهلال الدولي وجمعيات الهلال الأحمر

وتولى تقديم مشروع القانون حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وبحسب وسائل الإعلام وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في “فراتيلي ديتاليا” إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه “رحم مأجور (…) يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال”.

وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في مارس أن الحمل لفائدة الغير جريمة “أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

ويستند المشروع الذي أقرّه النواب الأربعاء إلى قانون إيطالي صادر العام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.

ويُعد القانون الإيطالي أصلًا من الأكثر تشددًا في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة “تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تراوح بين 600 ألف يورو ومليون” على كل من “ينفذ أو ينظم أو يعلن” عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم