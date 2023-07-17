حقوق للمسافر حال تأخر رحلته بسبب الناقل الجوي

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أوضحت جمعية حماية المستهلك، حقوق المسافر حال تأخر رحلته بسبب الناقل الجوي، مشيرًا إلى أحقيته في تمديد إقامته على حساب الناقل الجوي، إذ تأخرت عليه الرحلة الجوية وهو لا يزال في الفندق.
وقالت الجمعية في تغريدة عبر موقع تويتر: إذا تأخرت عليك رحلة الطيران وأنت في الفندق، فمن حقك أن يتم تمديد إقامتك على حساب الناقل الجوي.
ولفتت الجمعية إلى أنه في حال تأخر رحلتك أثناء تواجدك في الفندق يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد الإقامة الفندقية حتى موعد الإقلاع البديل، وعلى الناقل الجوي إبلاغك بموعد الإقلاع البديل، وإرشادك بما يتم.