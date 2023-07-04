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إحدى الصور تعود لاحتفالات ناد لكرة القدم

حقيقة احتراق برج إيفل عقب أحداث شغب في فرنسا

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
حقيقة احتراق برج إيفل عقب أحداث شغب في فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورتين لبرج إيفل وهو مشتعل، وزعم ناشروها أن ذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها فرنسا جراء مقتل شاب برصاص شرطي.

حقيقة الصور المتداولة

وبدا أن الصورة الأولى تعود لمجسم خشبي للبرج أُحرق الشهر الماضي خلال احتفالات ناد فرنسي لكرة القدم، أما الثانية فتعود لأدخنة مفرقعات نارية في برج إيفل سنة 2005 خلال الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، وفق ما أكدته خدمة وكالة فرانس برس لتقصي الحقائق.

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وتضمن المنشور صورتين تبدو في الأولى ألسنة نيران تلتهم برج إيفل، أما الثانية فتظهر دخانا يتصاعد من البرج، وحظي المنشور بمشاركات عدة من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا عقب مقتل شاب برصاص شرطي.

أعمال شغب

وبدأت أعمال الشغب مساء 27 يونيو الماضي، إثر مقتل الفتى نائل (17 عاماً) بالرصاص على يد شرطي بعد أن رفض التوقف خلال عملية تدقيق مروري في نانتير.

وأثارت هذه القضية غضبا واحتجاجات واسعة في فرنسا.

ويبدو أن حدة العنف بدأت تتراجع بعد أعمال شغب متواصلة لخمس ليال. وأوقفت القوى الأمنية 157 شخصا في مقابل أكثر من 400 في الليلة السابقة على ما أعلنت وزارة الداخلية.

مصادر الصور

إلا أن الصورتين لا علاقة لهما بما حصل في فرنسا، وأرشد البحث عن الصورة الأولى إلى أنها تظهر مجسماً خشبياً لبرج إيفل أُحرق خلال احتفالات لنادي جيرو لوبوي الفرنسي لكرة القدم، ضمن تقليد سنوي تحرق خلاله مجسمات خشبية.

ويمكن العثور على الصورة نفسها منشورة في حساب مصوّرٍ غطى الاحتفالات بتاريخ 25 يونيو 2023. كما يمكن العثور على صور مشابهة في صفحة النادي ضمن منشور عن الاحتفالات.

أما الصورة الثانية فتعود لبرج إيفل لكن في سنة 2005. ويعود مصدر الدخان حول البرج لمفرقعات نارية أطلقت خلال الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في 14 يوليو 2005 في باريس.

 

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