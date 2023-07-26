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حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عاشوراء

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عاشوراء
المواطن - فريق التحرير

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أوضح د. سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق عاشوراء.

وقال الشيخ الخثلان: “إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم المسلم يومًا قبل يوم عاشوراء أو يومًا بعده”.

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وأضاف أن عاشوراء يوافق الجمعة القادمة 28 يوليو، والصيام إما أن يكون الخميس والجمعة، وهو الأفضل وإما أن يكون الجمعة والسبت.

فضل صيام يوم عاشوراء

وأشار إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء: “أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله” وقوله: ” لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة لليهود”.

وبين أنه إذا لم يتيسر الصوم مع عاشوراء يوم قبله أو يوم بعده، فلا بأس بالاكتفاء بصيام يوم عاشوراء، موضحا أن عاشوراء موافقًا يوم الجمعة وقد ورد النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.

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