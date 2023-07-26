ازدحام وذعر بالمتاجر الأمريكية بسبب الأرز الشركة العربية للأنابيب تعلن عن فرص تدريب وتوظيف حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عاشوراء 2.77 مليار ريال استثمارات جديدة في المدن الصناعية السعودية المراعي تفتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف أستراليا تغرم شركة ميتا 14 مليون دولار خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي الزعاق يوضح بداية وشدة ونهاية الحر عند العرب 102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات 18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن
أوضح د. سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق عاشوراء.
وقال الشيخ الخثلان: “إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم المسلم يومًا قبل يوم عاشوراء أو يومًا بعده”.
وأضاف أن عاشوراء يوافق الجمعة القادمة 28 يوليو، والصيام إما أن يكون الخميس والجمعة، وهو الأفضل وإما أن يكون الجمعة والسبت.
وأشار إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء: “أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله” وقوله: ” لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة لليهود”.
وبين أنه إذا لم يتيسر الصوم مع عاشوراء يوم قبله أو يوم بعده، فلا بأس بالاكتفاء بصيام يوم عاشوراء، موضحا أن عاشوراء موافقًا يوم الجمعة وقد ورد النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.
🔆 هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق عاشوراء؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#عاشوراء#يوم_عاشوراء
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) July 24, 2023