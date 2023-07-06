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وسط تفاعل واسع من مستخدمي تويتر

خالد الفيصل يدلل بريشته حفيدته العنود بنت سعود

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
خالد الفيصل يدلل بريشته حفيدته العنود بنت سعود
المواطن - فريق التحرير

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دلل الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بفنه وريشته حفيدته الأميرة العنود بنت سعود.

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إبداع فني

وقال بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئس هيئة الفروسية، في تغريدة عبر موقع تويتر: في مرسمه عصر اليوم الأمير خالد الفيصل، يدلل بفنه وريشته ابنة أخي الأميرة العنود بنت سعود.

وظهر الفيصل في صورة وهو يمسك بيده الريشة ويبدع في رسم الأميرة العنود بنت سعود، وسط تفاعل واسع من مستخدمي موقع تويتر، والدعاء له بالصحة والعافية.

موقف إنساني لـ خالد الفيصل

وفي وقت سابق، كشف دخيل الله الحارثي، مطوف الملوك والرؤساء وضيوف الدولة، عن موقف إنساني قام به مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أثناء تأدية الحجاج للطواف والسعي.

وقال الحارثي في مقطع فيديو نشرته قناة “السعودية”: إنه كان في المسعى مع الأمير خالد الفيصل في الشوط السادس، وكان هناك بعض الحجاج الذين يريدون أن يمروا للوصول إلى المشربية حتى يتناولوا ماء زمزم، وحاول المرافقون مع الأمير خالد الفيصل أن يوقفوهم من أجل مروره.

وأضاف: “لكن الأمير خالد الفيصل أصر على أن يقف حتى يمروا ويشربوا من ماء زمزم، وهذا موقف إنساني كريم منه”.

يذكر أن دخيل الله الحارثي يعمل في هذه المهنة منذ عقود، حيث يقوم على خدمة وتطويف المعتمرين والحجاج وزوار الحرم المكي من الملوك والرؤساء وضيوف الدولة.

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