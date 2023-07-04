خدمة تويت ديك للحسابات الموثقة فقط على تويتر

قالت شركة تويتر، إن مستخدمي المنصة سيكونون قريباً بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة، من أجل التمتع بخدمة تويت.ديك.

ولفتت الشركة إلى أن التغيير الجديد في تويتر سيبدأ العمل به في غضون 30 يوما، وفقا لما ذكرت سي إن إن.

إصدار جديد

وأضافت الشركة: لقد أطلقنا للتو إصداراً جديداً ومحسناً من تويت ديك، يمكن لجميع المستخدمين الاستمرار في الوصول إلى عمليات البحث وقوائم سير العمل المحفوظة الخاصة بهم.

وأكدت تويتر: أن جميع عمليات البحث والقوائم المحفوظة ستنتقل إلى تويت ديك الجديد، سيطلب منك دمج قوائمك عند تحميل التطبيق لأول مرة.

وتابعت أن خدمات المساحات وإرفاق الفيديوهات والاستطلاعات وغيرها ستكون مدمجة بالنسخة الجديدة لتويت ديك.

خدمة تويت ديك

يذكر أن خدمة تويت.ديك هي خدمة مجانية لجميع مستخدمي تويتر، وتسمح للمستخدمين بتنظيم الحسابات التي يتابعونها في أعمدة مختلفة، من أجل متابعة المحتوى بسهولة.

وقد قررت تويتر منذ أيام، أن الحسابات الموثقة ستتمكن من قراءة 1000 تغريدة فقط في اليوم، والحسابات غير الموثقة ستتمكن من قراءة 1000 تغريدة في اليوم، موضحة أن ذلك إجراء مؤقت.