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سلكت منعطفًا خاطئًا في الأمتار الأخيرة

خطأ بسيط يكلف عداءة الميدالية الذهبية وجائزة مالية كبرى

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
خطأ بسيط يكلف عداءة الميدالية الذهبية وجائزة مالية كبرى
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات للعداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري وقد أضاعت فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق “Peachtree Road Race” بأتلانتا، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات ويقام سنويًّا في ولاية جورجيا الأمريكية.

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خطأ عداءة في أمريكا

وكانت سينبيري تيفيري تجري نحو خط النهاية وهي في المركز الأول، ولكنها سلكت منعطفًا خاطئًا في الأمتار الأخيرة، كلفتها الميدالية الذهبية والجائزة المالية الكبرى للسباق.

وتحصل الفائز في السباق على جائزة مالية تبلغ قيمتها 10000 دولار، بينما تكتفي الثانية بـ5000 دولار، وصاحبة المركز الثالث بـ3000 دولار.

ويشارك ما يقرب من 50000 شخص في سباق “Peachtree Road Race”، الذي جرى للمرة الـ54 في تاريخه.

 

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