خطيب المسجد النبوي متأثرًا باكيًا: الحجيج ودعوا المشاعر وقلوبهم فياضة

قال خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان متأثرًا باكيًا: إن الحجيج ودعوا المشاعر المقدسة وقلوبهم فياضة بالمشاعر ولسان حالهم عائدون آيبون تائبون لربنا حامدون.

مغادرة الحجاج

وأضاف البعيجان خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي: إن لكل إقبال إدبارًا، ولكل جمع تفرقًا، وكذلك سنة الله، فبعد أن رأينا الحجاج يأتون من كل فج عميق وبلد سحيق، ليشهدوا منافع لهم، قد اختلفت لغاتهم وألوانهم وبلدانهم وأجناسهم، وأعمارهم، وبعد أن انقضى موسم الحج الأكبر، إذ بضيوف الرحمن يودعون أفضل البقاع يودعون المشاعر، وقلوبهم فياضة بالمشاعر يغادرون البطحاء، ولسان حالهم يقول: لك يا مناسك في القلوب منازل، فتتفرق الجموع، في منظر مؤثر ومشهد عظيم ومعبر.

وتابع: إن هذا التفرق بعد الحج الأكبر، يذكر بفراق الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، عباد الله لقد ودع الحجاج بيت الله الحرام، ولسان حالهم عائدون آيبون تائبون لربنا حامدون، يهدون الفرح إلى بلادهم وأوطانهم، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة يونس: “قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون”.

طاعة الله

وأكمل: لعلهم قد رجعوا إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وعادوا إلى أوطانهم بغنيمة تستوجب الشكر والحمد، قد غفر الذنب، وستر العيب، وكفرت الخطايا، فهنيئًا لهم أن تحفهم العزيمة على التوبة النصوح، والاستقامة على طاعة الله.

واستطرد خطيب المسجد النبوي: اتقوا الله وبادروا أعماركم بالطاعات وعمل الخير، وحققوا أقوالكم بأفعالكم فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله.

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان متأثراً باكياً: الحجيج ودعوا المشاعر المقدسة وقلوبهم فياضة بالمشاعر ولسان حالهم عائدون آيبون تائبون لربنا حامدون#الإخبارية pic.twitter.com/8oOZhqlJ1F — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2023