قمة الأهلي والزمالك قد تشهد حسم اللقب وفاة الفنانة أمل عباس بعد صراع طويل مع المرض خطيب المسجد النبوي متأثرًا باكيًا: الحجيج ودعوا المشاعر وقلوبهم فياضة خطيب المسجد الحرام: حرق المصحف الشريف والتعرض للإسلام تصرفات عدوانية يائسة غياب العروض الأوروبية يُقرب أمرابط من دوري روشن استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس نيمار يُربك حسابات باريس سان جيرمان الأهلي يواصل التفاوض مع السيتي لضم رياض محرز أكثر من 475 إصدارًا رقميًا بالحرمين الشريفين وخدمات على مدار الساعة اكتمال مغادرة 4951 حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة
قال خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان متأثرًا باكيًا: إن الحجيج ودعوا المشاعر المقدسة وقلوبهم فياضة بالمشاعر ولسان حالهم عائدون آيبون تائبون لربنا حامدون.
وأضاف البعيجان خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي: إن لكل إقبال إدبارًا، ولكل جمع تفرقًا، وكذلك سنة الله، فبعد أن رأينا الحجاج يأتون من كل فج عميق وبلد سحيق، ليشهدوا منافع لهم، قد اختلفت لغاتهم وألوانهم وبلدانهم وأجناسهم، وأعمارهم، وبعد أن انقضى موسم الحج الأكبر، إذ بضيوف الرحمن يودعون أفضل البقاع يودعون المشاعر، وقلوبهم فياضة بالمشاعر يغادرون البطحاء، ولسان حالهم يقول: لك يا مناسك في القلوب منازل، فتتفرق الجموع، في منظر مؤثر ومشهد عظيم ومعبر.
وتابع: إن هذا التفرق بعد الحج الأكبر، يذكر بفراق الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، عباد الله لقد ودع الحجاج بيت الله الحرام، ولسان حالهم عائدون آيبون تائبون لربنا حامدون، يهدون الفرح إلى بلادهم وأوطانهم، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة يونس: “قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون”.
وأكمل: لعلهم قد رجعوا إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وعادوا إلى أوطانهم بغنيمة تستوجب الشكر والحمد، قد غفر الذنب، وستر العيب، وكفرت الخطايا، فهنيئًا لهم أن تحفهم العزيمة على التوبة النصوح، والاستقامة على طاعة الله.
واستطرد خطيب المسجد النبوي: اتقوا الله وبادروا أعماركم بالطاعات وعمل الخير، وحققوا أقوالكم بأفعالكم فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله.
فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان متأثراً باكياً:
الحجيج ودعوا المشاعر المقدسة وقلوبهم فياضة بالمشاعر ولسان حالهم عائدون آيبون تائبون لربنا حامدون#الإخبارية pic.twitter.com/8oOZhqlJ1F
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2023
فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان: اتقوا الله وبادروا أعماركم بالطاعات وعمل الخير#الإخبارية pic.twitter.com/ZCbPOsVnJv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2023