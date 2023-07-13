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سجن 3 سنوات لمن يسرب معلومات خاصة بالمبلغين عن المخدرات

خياران أمام متعاطي المخدرات الحبس أو العلاج بسرية تامة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
خياران أمام متعاطي المخدرات الحبس أو العلاج بسرية تامة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي، أن هناك خيارين أمام متعاطي المخدرات، إما السجن أو المبادرة وطلب العلاج بسرية تامة.

العلاج من تعاطي المخدرات

وقال الوهيبي خلال لقاء مع قناة الإخبارية، موجهًا حديثه لكل متعاطي المخدرات: أنت أمامك طريقان اختر أحدهما، إما الاستمرار في طريق الضلال الذي تسير فيه، وبكل تأكيد ستكون نهايته السجون، وستكون من بين السوابق، وسيخجل منك المجتمع قبل أن تخجل منك أسرتك، والطريق الآخر هو المبادرة وطلب العلاج، وسيكون بسرية تامة دون عقوبات ودون نشر أي معلومات أو نشر أي أسماء في أي سجلات نهائيًّا.

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عقوبة قاسية

ولفت المستشار القانوني إلى أنه بالعكس هناك عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن لمن يسرب أي معلومات خاصة بالأشخاص المبلغين.

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