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أمام الإسباني كارلوس ألكاراز

دجوكوفيتش يخسر نهائي بطولة ويمبلدون ويكسر مضربه!

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
دجوكوفيتش يخسر نهائي بطولة ويمبلدون ويكسر مضربه!
المواطن - فريق التحرير

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خسر لاعب التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش نهائي بطولة ويمبلدون للتنس اليوم، أمام نظيره الإسباني كارلوس ألكاراز.

وفاز ألكاراز المصنف أول عالميًا بـ 3 مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة أُقيمت في مدينة لندن الإنجليزية.

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تصرف غريب من دجوكوفيتش

وبعد خسارة البطولة، كسر اللاعب الصربي مضربه في مشهد أثار دهشة الجماهير، حيث لم ينجح النجم الصربي في الفوز باللقب الثامن له في بطولة ويمبلدون.

وكان نجم التنس الصربي، تأهل إلى النهائي بعد تغلبه على الإيطالي جانيك سينر في نصف النهائي بثلاث مجموعات دون رد.

ألكاراز - بطولة ويمبلدون

أما الإسباني ألكاراز فتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون بعد أن هزم الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 50 دقيقة.

ويُعد تأهل ألكاراز للنهائي في بطولة ويمبلدون، هو الأول له في مشواره في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

دجوكوفيتش - بطولة ويمبلدون

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