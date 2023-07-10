Icon

الحقيل: ترخيص ضمانات خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان Icon قرش يسبح أسفل سباح ويلامسه Icon الهلال يصدم الاتحاد بشأن محمد كنو Icon دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة Icon وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon محمد الشناوي يرفض الانضمام إلى النصر Icon غرقى وفيضانات وانزلاقات أرضية بالهند Icon أسرة ضحية حادث سير حائل: سامحنا المتسبب في الحادث لوجه الله Icon جندية جزائرية تثير إعجاب الرئيس تبون أثناء القتال Icon الأهلي القطري يتعاقد مع نعيم السليتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أصيب شخص في عينه ونقل إلى المستشفى

دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسببت عملية التوقيف العنيفة لشقيق شاب أسود في باريس اعتبرت وفاته عام 2016 تعبيرًا عن عنف الشرطة في فرنسا، أمس الأحد، في سخط ودعوات إلى تنظيم تظاهرات في بلد شهد لتوّه موجة أعمال شغب في المدن.

مظاهرات فرنسا

وكان يوسف تراوري أوقف السبت على هامش تظاهرة محظورة في فرنسا شارك فيها ألفا شخص لإحياء ذكرى شقيقه أداما الذي توفي بعد وقت قصير من توقيفه في يوليو 2016 في منطقة باريس.

قد يهمّك أيضاً
النصر والأهلي يسعيان لضم جورجينيو

النصر والأهلي يسعيان لضم جورجينيو

الصقور السعودية تصل بريطانيا للمشاركة بالمعرض العالمي

الصقور السعودية تصل بريطانيا للمشاركة بالمعرض العالمي

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

وأظهرت صور صورها شهود عملية توقيفه فيما كان يقاوم الشرطيين قبل أن يطرحوه أرضًا. ونُقل يوسف تراوري الذي أصيب في عينه إلى المستشفى.

وضرب تراوري مفوضة شرطة في بداية التجمع المحظور.

وأثارت هذه الصور إدانات من اليسار. وكتبت ساندرين روسو النائبة عن حزب الخضر على تويتر “إنه أمر مخزٍ. لم يكن هناك سبب لذلك. كان كل شيء يسير على ما يرام”. فيما كتب إريك كوكريل من حزب فرنسا الأبية: “إنه اضطهاد إضافي لعائلة تراوري”.

وظهر يوسف تراوري (29 عامًا) الذي خرج من المستشفى، بعينه اليمنى منتفخة وقميص ممزق، في مقطع فيديو نشره على تويتر الأحد حساب “الحقيقة لأداما” الذي أكد أنه “تعرض لكسر في الأنف ورضوض في الرأس مع كدمات في العين والصدر والبطن”.

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

وتجمع حوالى 50 شخصًا على مدى ساعتين الأحد أمام مركز للشرطة في باريس للمطالبة بالإفراج عن رجل آخر أوقف السبت خلال التظاهرة المحظورة.

مظاهرات فرنسا اليوم
مظاهرات فرنسا اليوم

وأطلقت دعوة جديدة لـ”تظاهرة واسعة” ضد عنف الشرطة في 15 يوليو في باريس.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن
العالم

ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن...

العالم
سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق جيلًا ضعيف الأداء والتأثير
السعودية اليوم

سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق...

السعودية اليوم
ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
أخبار رئيسية

ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات...

أخبار رئيسية
إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية

وظائف
الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين
السعودية اليوم

الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين

السعودية اليوم
نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي
الرياضة

نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي

الرياضة