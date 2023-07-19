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بسبب تسريح غير قانوني للموظفين

دعوى جديدة ضد تويتر تطالب بتعويض 500 مليون دولار

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
دعوى جديدة ضد تويتر تطالب بتعويض 500 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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تواجه شركة “تويتر”، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية الثانية هذا الشهر بشأن تعويضات نهاية الخدمة للعاملين السابقين، وهي الأحدث منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي.

دعوى جماعية من موظفي تويتر

وأفادت وكالة “رويترز”، أن “كريس وودفيلد” كبير مهندسي “تويتر” السابق، ترأس دعوى جماعية في محكمة ديلاوير الفيدرالية تزعم أن الشركة استهدفت بالتسريح العمال الأكبر سنًا، مع المطالبة بتعويضات بقيمة 500 مليون دولار.

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وقال “وودفيلد”: إن “تويتر” أخبرت الموظفين مرارًا أنهم سيحصلون على راتب شهرين بالإضافة لمكافآت أخرى إذا تم تسريحهم، لكنه والعاملين الآخرين لم يتلقوا شيئًا من تلك التعويضات.

تعويضات بقيمة 500 مليون دولار

وتتهم دعوى “وودفيلد” الشركة بخرق العقد والاحتيال، فضلًا عن أنه يزعم أن “تويتر” استهدفه ليتم تسريحه لأنه أكبر سنًّا، على الرغم من أن الشكوى لا تذكر سنه.

وتم رفع دعوى قضائية مماثلة الأسبوع الماضي في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تطالب “تويتر” بأكثر من 500 مليون دولار بشأن تعويضات التسريح لموظفين سابقين.

دعاوى قضائية ضد تويتر

وتواجه “تويتر” عدة دعاوى قضائية منفصلة بتسريح النساء والعاملين ذوي الإعاقة، وعدم إعطاء إشعار مسبق بتسريح العمال، بعد تسريح أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف بعد استحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر الماضي.

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